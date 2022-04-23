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NEWSru.co.il :: В мире23 апреля 2022 г., 09:23

Минобороны Великобритании: бои за Мариуполь продолжаются

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Минобороны Великобритании: бои за Мариуполь продолжаются

Министерство обороны Великобритании сообщило в ежедневной утренней сводке, что, по данным разведки, несмотря на возросшую активность, роcсийские войска за последние сутки не добились значительных успехов из-за украинских контратак. Сводку цитирует ВВС.

Российским военным не удалось установить контроль ни над воздушным пространством Украины, ни в море, благодаря эффективности украинской обороны. Это также мешает продвижению войск.


Ожесточенные бои за Мариуполь продолжаются, несмотря на заявления российской стороны о взятии города. Это еще сильнее замедляет продвижение российских военных в Донбассе.

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