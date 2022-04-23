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NEWSru.co.il :: В мире23 апреля 2022 г., 09:05

Взрыв на шахте в Оренбургской области; трое горняков погибли

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Взрыв на шахте в Оренбургской области; трое горняков погибли

На шахте в Оренбургской области прогремел взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Оренбургская область, город Гай. Произошел преждевременный взрыв при проведении взрывных работ на шахте публичного акционерного общества "Гайский ГОК". В шахте находился 91 человек, 88 вышли самостоятельно, с тремя связь отсутствует", – сказал он.

Позже в областной прокуратуре уточнили, что три человека погибли.


По информации ведомства, при проведении горно-взрывных работ на глубине 1,2 километра произошла внештатная детонация взрывчатого вещества.

Гайский горно-обогатительный комбинат – одно из крупнейших в России горнодобывающих предприятий, основная рудная база Уральской горно-металлургической компании. Комбинат построен на базе Гайского месторождения, где сосредоточено 76 процентов запасов меди Оренбургской области. По добыче меди Гайский ГОК занимает второе место в России.

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