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NEWSru.co.il :: В мире23 апреля 2022 г., 09:32

Генпрокуратура Украины: в результате действий российских военных ранены около 400 детей

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Генпрокуратура Украины: в результате действий российских военных ранены около 400 детей

Офис генпрокурора Украины сообщил, что (по состоянию на утро 23 апреля, 59-й день войны) в результате действий российской армии на территории Украины погибли, по меньшей мере, 208 несовершеннолетних, 387 детей получили ранения.

За последние сутки число погибших не изменилось, число раненых возросло.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 120, Киевской – 113, Харьковской – 91, Черниговской – 66, Херсонской – 44, Николаевской – 41, Луганской – 37, Запорожской – 25, Сумской – 17, Киеве – 16, Житомирской – 15", – сказано в сообщении генпрокуратуры Украины.

В Офисе генпрокурора Украины также добавили, что 1500 учебных заведений повреждены в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ. При этом 102 из них полностью разрушены.


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