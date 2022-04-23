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NEWSru.co.il :: В мире23 апреля 2022 г., 17:19

Власти Мариуполя сообщили, что эвакуация из города в очередной раз сорвана

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Власти Мариуполя сообщили, что эвакуация из города в очередной раз сорвана

Эвакуация из Мариуполя в очередной раз сорвана, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

По данным УНИАН, эвакуироваться собирались около 200 мариупольцев, но к ним подъехали российские военные и приказали расходиться, потому что "сейчас будет обстрел".

При этом, по информации того же агентства, российские военные вывезли группу местных жителей в занятый россиянами Докучаевск, запретив покидать автобус.


Ранее о том, что эвакуацию мирных жителей Мариуполя планируется начать в субботу, 23 апреля, примерно в полдень, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

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