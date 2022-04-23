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NEWSru.co.il :: В мире23 апреля 2022 г., 16:44

Руководство издательства "Просвещение" распорядилось "вычистить Украину" из учебников

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Руководство издательства "Просвещение" распорядилось "вычистить Украину" из учебников

После начала войны в Украине руководство издательства "Просвещение" выступило с негласным распоряжением свести к минимуму упоминания Украины и Киева в российских школьных учебниках.

Об этом рассказали три редактора издательства, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Медиазону".

Такое распоряжение поступило в первый день войны, 24 февраля. Просьбу руководства убрать "некорректные" упоминания Украины до сотрудников "Просвещения" донесли на "конфиденциальной".


По словам редакторов, "вычищать" Украину из школьных учебников начали еще после 2014 года, стараясь упоминать страну как можно реже и осторожнее. Теперь редакторы должны убирать упоминание государства везде, где это возможно. После 24 февраля им пришлось "почиркать около 15% текстов".

"То есть перед нами стоит задача – сделать так, как будто Украины просто нет. Это гораздо хуже, когда в учебнике просто не говорится о какой-то стране. Человек вырастает без базы знаний о какой-то стране, и ему тогда намного проще поверить в то, что ему рассказывают о ней из телевизора", - рассказал сотрудник "Просвещения".

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