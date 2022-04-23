В Луганской области двое местных жителей стали жертвами обстрела, осуществленного россиянами

В субботу, 23 апреля, российские военные осуществили обстрел города Золотой Луганской области.

В результате обстрела два человека погибли на месте, еще двое были ранены.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Едва успели эвакуировать 15 местных жителей, среди которых восемь – с инвалидностью, как россияне обстреляли городок. Артиллерийские снаряды попали в жилые дома. Два человека погибли на месте, еще двое ранены", – написал чиновник.