Иерусалим:
19 - 28°
Тель-Авив:
16 - 22°
Эйлат:
21 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире23 апреля 2022 г., 17:55

В Луганской области двое местных жителей стали жертвами обстрела, осуществленного россиянами

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В Луганской области двое местных жителей стали жертвами обстрела, осуществленного россиянами

В субботу, 23 апреля, российские военные осуществили обстрел города Золотой Луганской области.

В результате обстрела два человека погибли на месте, еще двое были ранены.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Едва успели эвакуировать 15 местных жителей, среди которых восемь – с инвалидностью, как россияне обстреляли городок. Артиллерийские снаряды попали в жилые дома. Два человека погибли на месте, еще двое ранены", – написал чиновник.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:55 В Луганской области двое местных жителей стали жертвами обстрела, осуществленного россиянами
17:19 Власти Мариуполя сообщили, что эвакуация из города в очередной раз сорвана
16:44 Руководство издательства "Просвещение" распорядилось "вычистить Украину" из учебников
15:58 Арестович: "Россияне ищут слабые места нашей обороны"
15:33 Российские военные осуществили ракетный обстрел Одессы; пять погибших
14:51 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 59-й день войны
14:05 Жертвами обстрела Мариуполя российскими военными стали две юные актрисы театра Conception
13:46 Минкульт Украины: россиянами совершено более 240 преступлений против объектов культурного наследия
12:29 Власти Мариуполя: российские военные освобождают от тел погибших завалы драмтеатра
11:25 В результате действий российских военных в Луганской области убиты двое мирных жителей
Загрузка...