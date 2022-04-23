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NEWSru.co.il :: В мире23 апреля 2022 г., 14:05

Жертвами обстрела Мариуполя российскими военными стали две юные актрисы театра Conception

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Жертвами обстрела Мариуполя российскими военными стали две юные актрисы театра Conception

В результате обстрелов города российскими военными в числе других мирных жителей погибли две девочки, Елизавета Очкур и Соня Амельчикова, игравшие в местном театре Conception. Вместе с Соней погибла ее мама, Анжелика. Об этом сообщается на странице театра в сети Instagram.

Обе девочки исполняли роль Люси Певенси в спектакле "Лев, Колдунья, Платяной шкаф" по книге Клайва Льюиса "Хроники Нарнии".


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