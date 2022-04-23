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NEWSru.co.il :: В мире23 апреля 2022 г., 13:46

Минкульт Украины: россиянами совершено более 240 преступлений против объектов культурного наследия

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Чернигов

В Украине зафиксировано 242 эпизода военных преступлений россиян против объектов культурного наследия. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу министерства культуры и информационной политики Украины.

В частности, ракетный обстрел причинил ущерб музею на острове Хортица в Запорожье. В Киевской области повреждено здание начала ХХ века – Макаровская публичная библиотека. В Харьковской области из-за обстрелов поврежден Дом учителя 1925 года постройки и много других исторических памятников.


Больше всего от действий россиян пострадали религиозные объекты: уничтожено или повреждено 92 сооружения. Также повреждены или разрушены: 29 мемориальных памятников в честь исторических личностей и событий XIX- начала ХХІ в., 19 зданий и комплексов музеев и заповедников, 33 дома культуры, театры и библиотеки, а также некоторые другие объекты ценной исторической застройки.

Разрушение объектов культурного наследия считается военным преступлением по Гаагской конвенции 1954 года.

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