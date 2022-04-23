Власти Мариуполя: российские военные освобождают от тел погибших завалы драмтеатра

Российские военные освобождают от тел погибших завалы драматического театра в Мариуполе, разрушенного в результате бомбардировки.

Об этом в Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупанты продолжают "зачистку" в центре Мариуполя. Сейчас идет зачистка завалов драматического театра. В процессе оккупанты упаковывают найденные тела погибших в пластиковые мешки, тракторами и грузовиками перемещают в накопитель в промышленной зоне в районе Никольского шоссе. Затем, по наполнению, вывозят в с. Мангуш, где насыпью сваливают в 300-метровую траншею", - заявил Андрющенко.

Он добавил, что к этим работам привлечены исключительно работники "МСЧ ДНР" из-за отказа местных жителей принимать участие в подобных работах.

Вечером 16 марта в Мариуполе с российского самолета была сброшена бомба на городской драматический театр, служивший укрытием для сотен местных жителей. В тот день городской совет Мариуполя опубликовал в своем телеграм-канале фотографию с дымящимися руинами театра. Власти Мариуполя сообщали, что бомбой разрушена центральная часть театра, а также завален вход в бомбоубежище. Рядом со зданием театра крупно были выложены слова "ДЕТИ", их не могли не видеть российские летчики.

18 марта уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что из разрушенного здания Драматического театра в Мариуполе вывели 130 человек, в подвалах тогда оставались более 1300 людей.

25 марта мариупольский городской совет заявил, что в Драматическом театре города в результате бомбардировки российским самолетом погибли около 300 человек.