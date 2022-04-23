В результате действий российских военных в Луганской области убиты двое мирных жителей

Российские военные обстреляли жилые кварталы Попасной в Луганской области, в результате чего на улице были убиты двое мирных жителей, еще один ранен получил ранения.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Гайдай отметил, что россияне наступают вдоль всей линии разграничения. "Украинские силы оставляют некоторые населенные пункты, чтобы перегруппироваться, но этот шаг не является критической неудачей", - заметил он.

"Противник сосредотачивает основные усилия на наступательных действиях на Северодонецком направлении, интенсивно обстреливает наши войска с целью их вытеснения. Продолжается наступление в направлении Новотошковского и штурмовые действия в районах Рубежного и Попасной", - добавил он.