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NEWSru.co.il :: В мире23 апреля 2022 г., 10:47

Минобороны РФ: более 60 военных объектов Украины поражены российской авиацией за ночь

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Минобороны РФ: более 60 военных объектов Украины поражены российской авиацией за ночь

Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге утром 23 апреля отрапортовал об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины.

По его словам, более 60 военных объектов Украины поражены оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за ночь, среди них 3 командных пункта и 3 склада ракетно-артиллерийского вооружения.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены 66 военных объектов Украины. Среди них: три командных пункта, 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также в районах населенных пунктов Александровка, Комар и Богатырь три склада ракетно-артиллерийского вооружения", - сказал он на брифинге.


В результате ударов потери противника составили до двух рот личного состава, 25 единиц бронетехники и автомобилей, сообщил Конашенков.

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