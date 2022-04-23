59-й день войны. Российские военные обстреливают Одессу и Луганскую область

В субботу, 23 апреля, российские военные осуществили ракетный обстрел Одессы и области.

Горожане слышали несколько взрывов. Мэрия Одессы сообщает, что две ракеты поразили военный объект и еще две попали в жилые дома.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в результате обстрела 14-этажного жилого дома погибли пять человек, среди них – трехмесячный ребенок. Не менее 18 человек ранены. Эти данные уточняются.

Оперативное командование "Юг" утверждает, что крылатые ракеты были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95 России из акватории Каспийского моря.

"Во время ведения боевых действий воинами зенитных ракетных подразделений уничтожены две вражеские крылатые ракеты (предварительно Х555 или Х101), которые осуществляли удар по городу Одесса и 2 БПЛА оперативно-тактического уровня, которые предположительно осуществляли коррекцию полета крылатых ракет", - говорится в сообщении.

В Луганской области российские военные обстреляли жилые кварталы Попасной, в результате чего были убиты двое мирных жителей и один – ранен. Также артиллерийскому обстрелу подвергся город Золотой Луганской области: два человека погибли на месте, еще двое были ранены.

В этот же день в очередной раз была сорвана эвакуация мирных жителей из Мариуполя. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. Эвакуироваться собирались около 200 мариупольцев, но к ним подъехали российские военные и приказали расходиться, потому что "сейчас будет обстрел".

Андрющенко также сообщил, что российские военные освобождают от тел погибших завалы драматического театра в Мариуполе, разрушенного в результате бомбардировки. "Оккупанты продолжают "зачистку" в центре Мариуполя. Сейчас идет зачистка завалов драматического театра. В процессе оккупанты упаковывают найденные тела погибших в пластиковые мешки, тракторами и грузовиками перемещают в накопитель в промышленной зоне в районе Никольского шоссе. Затем, по наполнению, вывозят в с. Мангуш, где насыпью сваливают в 300-метровую траншею", - заявил Андрющенко.

Отметим, что в Мариуполе, по данным британской разведки, продолжаются бои.