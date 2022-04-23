Генштаб ВСУ: российская армия наступает на Донецком направлении

Генштаб ВСУ в сводке на утро 23 апреля сообщает, в частности, что российская армия наступает вдоль всей линии столкновения на Донецком направлении.

"Противник сосредотачивает основные усилия на наступательных действиях на Северодонецком направлении, оказывает интенсивное огневое влияние на наши войска с целью их вытеснения и создания условий развития наступления на Славянск", - говорится в заявлении ведомства.

На Мариупольском направлении российская армия продолжает блокировать украинские подразделения в районе завода "Азовсталь" и наносить авиационные удары по городу, в том числе с применением самолетов дальней авиации.

Российские военные пытаются закрепиться на административных границах Херсонской области, но несут значительные потери в технике.

Российские части ведут наступательные и штурмовые действия к югу от города Изюм. Ранее Генштаб ВСУ указывал, что таким образом российская армия пытается окружить донбасскую группировку украинских войск.

В районе Изюма действуют подразделения 64-й отдельной мотострелковой бригады, которую украинские власти обвиняли в массовых убийствах в Буче, Ирпене и Гостомеле.

На Таврийском и Южнобузийском направлениях находится группировка российских войск, состоящая из отдельных частей 8-й и 49-й общевойсковых армий, 22-го армейского корпуса, береговых войск Черноморского флота ЮВО и ВВС.

На Слобожанском направлении россияне продолжают частично блокировать Харьков и обстреливать его ствольной и реактивной артиллерией.