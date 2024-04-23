Замминистра обороны РФ задержан по подозрению в получении взятки
время публикации: 23 апреля 2024 г., 22:20 | последнее обновление: 24 апреля 2024 г., 05:14
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщил следственный комитет РФ.
ТАСС передает, что в соответствии с российским законодательством чиновнику грозит до 15 лет колонии. Следствие будет добиваться его ареста.
Тимур Иванов отвечал за организацию управления имуществом, расквартирования войск, жилищное и медобеспечение ВС РФ. Также он курировал закупки товаров по гособоронзаказу.