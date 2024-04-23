Закон о помощи Израилю, Украине и Тайваню прошел процедурное голосование в Сенате

Закон о мире в 21 веке, основанном на мощи, предусматривающий, среди прочего, выделение 95 миллиардов долларов на военную помощь Израилю, Украине и Тайваню, прошел процедурное голосование в Сенате. Ожидается, что пакет законов будет окончательно одобрен уже на этой неделе, после чего будет передан на подпись президенту.

В рамках этого закона Украина получит 60 миллиардов долларов военной помощи, 8,1 миллиарда долларов будут выделены на помощь Тайваню и укреплению сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе, 26,4 миллиарда долларов будут выделены Израилю, однако эта сумма также будет включать гуманитарную помощь сектору Газы.

Помощь Израилю, среди прочего, будет включать 4 миллиарда долларов на пополнение арсенала противоракет для "Железного купола" и "Пращи Давида", а также на закупку новых батарей. 1,2 миллиарда долларов будут выделены на находящуюся в разработке лазерную систему ПРО "Железный луч". 4,4 миллиарда долларов пойдут на восстановление запаса других видов боеприпасов, 3,5 миллиарда – на закупку продвинутых оружейных систем и оборонных услуг. 2,4 миллиарда долларов предназначены для сил США на Ближнем Востоке для отражения угроз Израилю.

Несколько миллиардов долларов из выделенной для Израиля суммы выделены на гуманитарную помощь для сектора Газы.

Пакет законов также включает пункт о конфискации замороженных активов России, а также введение дополнительных санкций в отношении Китая.