Сидячая забастовка в поддержку Газы в Нью-Йорке, полиция задержала участников

Полиция задержала группу студентов и преподавателей Нью-Йоркского университета, устроивших сидячую забастовку под зданием Школы бизнеса Леонарда Штерна, передает CNN.

Участники акции скандировали антиизраильские лозунги. Некоторые из них заматывали головы арабскими платками (куфия).

Забастовка была объявлена в знак солидарности с Палестиной и как символ осуждения войны, которую ведет Израиль в Газе в течение 200 дней, говорится в сообщении.

Иногда рядом с протестующими появлялись группы сторонников Израиля с израильскими флагами.

О серьезных инцидентах не сообщалось.