Сидячая забастовка в поддержку Газы в Нью-Йорке, полиция задержала участников
время публикации: 23 апреля 2024 г., 10:55 | последнее обновление: 23 апреля 2024 г., 11:05
Полиция задержала группу студентов и преподавателей Нью-Йоркского университета, устроивших сидячую забастовку под зданием Школы бизнеса Леонарда Штерна, передает CNN.
Участники акции скандировали антиизраильские лозунги. Некоторые из них заматывали головы арабскими платками (куфия).
Забастовка была объявлена в знак солидарности с Палестиной и как символ осуждения войны, которую ведет Израиль в Газе в течение 200 дней, говорится в сообщении.
Иногда рядом с протестующими появлялись группы сторонников Израиля с израильскими флагами.
О серьезных инцидентах не сообщалось.