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Захват заложников в колонии в Волгоградской области. Погибли не менее восьми человек

время публикации: 23 августа 2024 г., 19:11 | последнее обновление: 23 августа 2024 г., 19:27
Захват заложников в колонии в Волгоградской области. Погибли не менее восьми человек
AP Photo/Pavel Golovkin

Снайперы Росгвардии "нейтрализовали" четырех заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии №19 в Суровикино. Во ФСИН заявили, что четверо сотрудников колонии погибли.

По данным ведомства, четверо заключенных взяли в заложники восемь сотрудников колонии и четырех осужденных. Четырем сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, трое из них скончались. Еще четверо, оказавших сопротивление, были госпитализированы, но один из них умер в больнице, сообщает ВВС.

Предположительно, преступники, взявшие заложников, были связаны с "Исламским государством". Во время захвата заложников заключенные заявили, что мстят "за братьев-мусульман", задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле".

Мир
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 августа 2024

В Волгоградской области заключенные колонии № 19 захватили в заложники сотрудников ФСИН