Захват заложников в колонии в Волгоградской области. Погибли не менее восьми человек

Снайперы Росгвардии "нейтрализовали" четырех заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии №19 в Суровикино. Во ФСИН заявили, что четверо сотрудников колонии погибли.

По данным ведомства, четверо заключенных взяли в заложники восемь сотрудников колонии и четырех осужденных. Четырем сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, трое из них скончались. Еще четверо, оказавших сопротивление, были госпитализированы, но один из них умер в больнице, сообщает ВВС.

Предположительно, преступники, взявшие заложников, были связаны с "Исламским государством". Во время захвата заложников заключенные заявили, что мстят "за братьев-мусульман", задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле".