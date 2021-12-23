Записка в бутылке, отправленная ирландцем в надежде найти жену, была выловлена через 23 года

В эпоху, когда не было социальных сетей и мобильных приложений для знакомств, житель ирландской деревни Ростревор Стивен Колфилд опустил в море бутылку с запиской, в которой написал дату, 5 января 1999 год, свое имя и домашний адрес. Записка заканчивалась словами: "Мне 22 года. Если ты девушка, напиши мне. Спасибо!".

В декабре 2021 года пользователь Twitter опубликовал фотографию его записки, написав, что она была найдена в Данбраме: "Кто-нибудь знает этого парня?"

Издание Belfast Telegraph написало, что Стивену Колфилду сейчас 44 года, он женат, воспитывает троих детей и больше не живет по старому адресу.

Он говорит, что, когда опускал в море бутылку, он надеялся узнать, как далеко может унести течение его послание. И был несколько разочарован тем, что бутылку отнесло от места, где она была сброшена, меньше чем на 30 км.

Статья в Belfast Telegraph заканчивается словами: "И для тех, кому это может быть интересно: отец троих детей отдельно отметил, что со своей женой он встретился не с помощью записке в бутылке".