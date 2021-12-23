Дональд Трамп попросил Верховный суд запретить передачу документов о штурме Капитолия конгрессменам

Экс-президент США Дональд Трамп обратился в Верховный суд с просьбой запретить передачу документов, касающихся штурма Капитолия, из Белого дома в Палату представителей. Это около 700 печатных страниц, которые хранятся в Национальном архиве.

Специальный комитет Палаты представителей расследует события 2020 года и роль Трампа в них с тем, чтобы предоставить рекомендации, как предотвратить подобных беспорядков в будущем.

Адвокаты Трампа в поданной в четверг, 23 декабря апелляции, указывали, что существующее законодательство позволяет президенту блокировать конфиденциальные записи от преждевременного их распространения. Трамп просил судей, пока они изучают его позицию, заморозить действие суда низшей инстанции.

10 декабря Федеральный апелляционный суд отказал Трампу в его попытке заблокировать доступ к документам. Судья Патрисия Миллетт высказала мнение, что Джо Байден принял обоснованное решение о том, что документы отвечают общественным интересам и это выше, чем привилегии исполнительной власти.

6 января 2020 года сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, в результате беспорядков пять человек погибли. За несколько часов до этих событий Трамп обратился к демонстрантам в Вашингтоне с заявлением, что не признает поражения на президентских выборах. Он призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование.