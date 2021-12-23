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NEWSru.co.il :: В мире23 декабря 2021 г., 11:50

В Гонконге снесен мемориал жертвам бойни на площади Тяньаньмэнь

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Мемориал жертвам бойни на площади Тяньаньмэнь в Гонконге Мемориал жертвам бойни на площади Тяньаньмэнь в Гонконге

В Гонконге снесен памятник сторонникам демократических реформ, убитых китайскими военными при подавлении оппозиционных выступлений на пекинской площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

Расположенный в Гонконгском университете памятник представляет собой груду тел жертв коммунистического режима. Он оставался одним из немногих монументов, увековечивающих память о событии, которое власти Китая считают идеологической диверсией.

Демонтаж памятника в ночь на 23 декабря был воспринят как символическое событие. В 2021 году Китай, переступив через свои обязательства, уничтожил последние остатки автономии Гонконга. Сторонники демократических реформ подвергаются репрессиям в соответствии с новым законодательством.

К участию в прошедших в бывшей британской колонии выборах в Законодательный совет были допущены только "патриотические" кандидаты, разделяющие позицию властей КНР. При этом агитация за отказ от участия в голосовании была объявлена преступлением.


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