В Гонконге снесен памятник сторонникам демократических реформ, убитых китайскими военными при подавлении оппозиционных выступлений на пекинской площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

Расположенный в Гонконгском университете памятник представляет собой груду тел жертв коммунистического режима. Он оставался одним из немногих монументов, увековечивающих память о событии, которое власти Китая считают идеологической диверсией.

Демонтаж памятника в ночь на 23 декабря был воспринят как символическое событие. В 2021 году Китай, переступив через свои обязательства, уничтожил последние остатки автономии Гонконга. Сторонники демократических реформ подвергаются репрессиям в соответствии с новым законодательством.

К участию в прошедших в бывшей британской колонии выборах в Законодательный совет были допущены только "патриотические" кандидаты, разделяющие позицию властей КНР. При этом агитация за отказ от участия в голосовании была объявлена преступлением.