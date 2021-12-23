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NEWSru.co.il :: В мире23 декабря 2021 г., 12:22

Суд удалился на совещание: Гислейн Максвелл, подруга миллиардера-педофила, ожидает приговора

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Суд удалился на совещание: Гислейн Максвелл, подруга миллиардера-педофила, ожидает приговора

27 декабря в федеральном суде Манхэттена после рождественских каникул возобновится заседание коллегии присяжных, которой предстоит принять решение о виновности британской светской львицы Гислейн Максвелл в торговле несовершеннолетними и вовлечении их в проституцию.

Масквелл, близкая подруга миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна, покончившего с собой при странных обстоятельствах в тюрьме, обвиняется в том, что поставляла ему и его друзьям несовершеннолетних девушек для любовных утех, в которых участвовала и сама. За это девушки получали вознаграждение.

Заслушав показания свидетелей защиты и обвинения, доводы прокуроров и адвокатов, присяжные удалились в комнату обсуждений, но после 16 часов дебатов так и не смогли прийти к однозначному выводу.


Прения продолжались три недели. Одна из свидетельниц, известная как "Джейн", рассказала, что Эпштейн начал домогаться ее, когда ей было 14 лет, а в сексуальных утехах участвовала и Максвелл. Еще одна девушка, "Кейт", также сообщила, что ее начали готовить к сексу с магнатом в 14 лет, и Максвелл играла в этом ключевую роль.

Защита привлекла в качестве свидетеля бывшую возлюбленную Эпштейна Эву Андерсон-Дубин. Одна из жертв миллиардера утверждала, что та принимала участие в оргии с несовершеннолетней. Эва, бывшая королева красоты Швеции, опровергла это утверждение, но признала, что не доверяет своей памяти.

Защита Максвелл заявила, что на подсудимую хотят переложить обвинения, выдвинутые против Эпштейна. Она также пыталась дискредитировать свидетельниц, которым, якобы, внушили, что преступления имели место. Обвинение же, по мнению защиты, просто ищет заголовки.

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