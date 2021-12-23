Пресс-конференция Путина: президент отказался гарантировать, что Россия не нападет на Украину

Президент России Владимир Путин проводит 23 декабря традиционную большую пресс-конференцию. В ней участвуют около 500 представителей российских и иностранных СМИ, однако оппозиционные к участию в ней не допущены.

Отвечая на вопрос корреспондента BBC Козлова об иностранных агентах, глава государства заявил, что они пытаются развалить Россию изнутри. Не называя лидера оппозиции Алексея Навального по имени, Путин сообщил, что свидетельств его отравления так и не было получено, и предложил перевернуть "эту страницу".

По словам российского лидера, действующий в России закон об иностранных агентах либеральней американского законодательства, предусматривающего уголовную ответственность.

Многих журналистов интересовала ситуация вокруг Украины. Путин дал понять, что считает это государство искусственным - созданным Лениным за счет присоединенных к нему российских территорий. События 2014 года российский лидер назвал государственным переворотом.

Президент заявил, что военную операцию готовят как раз украинские власти, а США, поставляя оружие, нагнетают напряженность. Россия, по его словам, должна заботиться о своей безопасности, "а не ждать, пока долбанут".

Путин отказался гарантировать, что Россия не нападет на Украину, сообщив, что это Запад должен дать гарантии безопасности никому не угрожающей России. Он сообщил, что США развертывают на российских границах ракетные вооружения. "Нас просто надули. Было пять волн расширения NATO", - сказал он.

Глава государства коснулся также ситуации с короновирусной инфекцией, высказавшись против преследования тех, кто отказывается вакцинироваться, Обсудил углубляющиеся связей с Китаем, которые он назвал примером международных отношений, роль детей в современном обществе и другие вопросы.