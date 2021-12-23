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NEWSru.co.il :: В мире23 декабря 2021 г., 16:03

Королева Елизавета встретит Рождество с принцем Чарльзом

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Королева Елизавета встретит Рождество с принцем Чарльзом

Пресс-служба наследника британского престола Чарльза принца Уэльского сообщила, что он и его супруга, герцогиня Корнуэльская Камилла встретят Рождество 2021 года вместе с королевой Великобритании Елизаветой Второй.

Ранее Букингемский дворец передал, что в связи с ростом заболеваемости вариантом "Омикрон" Ее Величество отказалась от поездки в замок Сандрингем, где планировала провести праздник. Как и в прошлом году, она останется в Виндзоре, куда переселилась с началом пандемии.

Уходящий год выдался для королевы крайне тяжелым. Скончался ее супруг принц Филипп, спутник на протяжении семи десятилетий. Да и у самой 95-летней Елизаветы все чаще возникали проблемы со здоровьем.


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