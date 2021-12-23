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NEWSru.co.il :: В мире23 декабря 2021 г., 14:21

Член палаты представителей Конгресса США стала жертвой вооруженного ограбления

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Член палаты представителей Конгресса США от демократической партии Мэри Гей Сканлон

Полиция Делавэра арестовала пять человек по подозрению в вооруженном ограблении члена палаты представителей конгресса США от демократической партии Мэри Гей Сканлон. Она представляет пятый округ штата Пенсильвания.

Сканлон ехала на машине по парку Филадельфии после встречи с местными активистами. Угрожая оружием, ее заставили остановиться а потом скрылись на ее же автомобиле Toyota Land Cruiser. В этой машине подозреваемые были задержаны в Делавэре.

Согласно показаниям парламентария, в нападении участвовали двое мужчин в возрасте 20-30 лет. Один из них сел за руль ее машины, а второй во внедорожник. Неизвестно, знали ли они, чью машину угоняют.


Конгрессвумэн поблагодарила полицию за то, что она так быстро нашла автомобиль. К расследованию подключилось и ФБР, поскольку нападение на члена Конгресса – федеральное преступление.

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