Член палаты представителей Конгресса США стала жертвой вооруженного ограбления

Полиция Делавэра арестовала пять человек по подозрению в вооруженном ограблении члена палаты представителей конгресса США от демократической партии Мэри Гей Сканлон. Она представляет пятый округ штата Пенсильвания.

Сканлон ехала на машине по парку Филадельфии после встречи с местными активистами. Угрожая оружием, ее заставили остановиться а потом скрылись на ее же автомобиле Toyota Land Cruiser. В этой машине подозреваемые были задержаны в Делавэре.

Согласно показаниям парламентария, в нападении участвовали двое мужчин в возрасте 20-30 лет. Один из них сел за руль ее машины, а второй во внедорожник. Неизвестно, знали ли они, чью машину угоняют.

Конгрессвумэн поблагодарила полицию за то, что она так быстро нашла автомобиль. К расследованию подключилось и ФБР, поскольку нападение на члена Конгресса – федеральное преступление.