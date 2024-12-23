В США суд отказался выпускать под залог братьев-бизнесменов из Израиля, обвиняемых в изнасилованиях

Суд Флориды отказался выпустить под залог в 100 миллионов долларов предпринимателей израильского происхождения братьев Алона, Орена и Таля Александр, которым предъявлено обвинение в изнасилованиях и траффике женщин с целью сексуальной эксплуатации.

Согласно материалам дела, преступная деятельность продолжалась на протяжении по меньшей мере 10 лет. Женщин приглашали на вечеринки и прельщали роскошной жизнью и таким образом заманивали в свои сети. "Были случаи, когда во время изнасилования они удерживали своих жертв, не обращая внимания на их крики", – отмечается в деле.

Показания против братьев дали около 40 женщин. "Они рассказывают о жестоких изнасилованиях и других видах сексуализированного насилия со стороны братьев. Это чудовищные преступления", заявляют представители прокуратуры.

Адвокаты обвиняемых сообщили, что они отрицают вину.