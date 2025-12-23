Крушение самолета ВМС Мексики, на борту которого находился ребенок
время публикации: 23 декабря 2025 г., 04:47 | последнее обновление: 23 декабря 2025 г., 05:56
Не менее пяти человек погибли при падении небольшого самолета ВМС Мексики в районе острова Галвестон (штат Техас, США), сообщили офис шерифа округа Галвестон, CNN и AP.
Судя по имеющимся данным, борт выполнял медицинский рейс: он перевозил маленького ребенка и еще семь человек, четверо из находившихся на борту были офицерами ВМС.
Причины катастрофы расследуются с участием американских ведомств, включая FAA и NTSB.
По сообщениям местных служб, четырех человек удалось спасти.
Власти проверяют версию, что аварии мог способствовать густой туман и плохая видимость в момент происшествия.