Крушение самолета ВМС Мексики, на борту которого находился ребенок

Не менее пяти человек погибли при падении небольшого самолета ВМС Мексики в районе острова Галвестон (штат Техас, США), сообщили офис шерифа округа Галвестон, CNN и AP.

Судя по имеющимся данным, борт выполнял медицинский рейс: он перевозил маленького ребенка и еще семь человек, четверо из находившихся на борту были офицерами ВМС.

Причины катастрофы расследуются с участием американских ведомств, включая FAA и NTSB.

По сообщениям местных служб, четырех человек удалось спасти.

Власти проверяют версию, что аварии мог способствовать густой туман и плохая видимость в момент происшествия.