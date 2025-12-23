x
Мир

В Нигерии похищены десятки людей, направлявшихся на мусульманский фестиваль

Африка
время публикации: 23 декабря 2025 г., 02:02
В Нигерии похищены десятки людей, направлявшихся на мусульманский фестиваль
AP Photo/Sunday Alamba

В центральной Нигерии, в штате Плато, вооруженные люди похитили 28 человек, которые ехали на мусульманское религиозное мероприятие (маулид – празднование дня рождения пророка Мухаммада). По сообщениям местных СМИ, среди похищенных есть женщины и дети.

Нападение произошло в районе Zak округа Башар вечером в воскресенье, 21 декабря.

О судьбе заложников неизвестно. В последнее время в ряде регионов Нигерии участились нападения на автотрассах и похищения людей с целью выкупа.

Мир
