В Нигерии похищены десятки людей, направлявшихся на мусульманский фестиваль
время публикации: 23 декабря 2025 г., 02:02 | последнее обновление: 23 декабря 2025 г., 02:02
В центральной Нигерии, в штате Плато, вооруженные люди похитили 28 человек, которые ехали на мусульманское религиозное мероприятие (маулид – празднование дня рождения пророка Мухаммада). По сообщениям местных СМИ, среди похищенных есть женщины и дети.
Нападение произошло в районе Zak округа Башар вечером в воскресенье, 21 декабря.
О судьбе заложников неизвестно. В последнее время в ряде регионов Нигерии участились нападения на автотрассах и похищения людей с целью выкупа.
