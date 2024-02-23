В американский суд подан иск против АР "за сотрудничество со сторонниками ХАМАСа"

В суд Южного округа Флориды подан иск против Аssociated Press, в котором утверждается, что агентство косвенно финансировало террористическую организацию, оплачивая работу четырех фотографов-фрилансеров, сопровождавших боевиков ХАМАСа во время нападений на израильские населенные пункты 7 октября 2023 года.

Cайт телеканала Fox News сообщил, что на основании Закона о борьбе с терроризмом истцы требуют выплаты компенсаций.

В суд обратились граждане США и израильтяне, пережившие резню на музыкальном фестивале "Нова". Их интересы в суде представляет некоммерческая организация "Национальный еврейский правозащитный центр".

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"Нет сомнений в том, что фотографы АР участвовали в резне 7 октября и что агентство знало или, по крайней мере, могло узнать путем простой проверки, что люди, которым они платили, были давними сторонниками ХАМАСа и полноправными участниками резни, которую они документировали", – говорится в иске.

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Среди четырех фотографов, упомянутых в иске, фигурирует Хасан Эслайя, фоторепортер-фрилансер, работавший с несколькими крупными СМИ, включая CNN и New York Times. После того, как в 2020 году в интернете появилась фотография журналиста с лидером ХАМАСа Яхьей Синуаром многие СМИ, включая Associated Press, прекратили работать с ним. Однако в иске утверждается, что агентство продолжало покупать у него работы.

Комментируя подачу иска, агентство Аssociated Press распространило заявление, в котором говорится, что хотя оно испытывает глубочайшее сочувствие к пострадавшими в терактах 7 октября в Израиле, иск не имеет под собой оснований.

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"АР не располагало информацией о готовящихся терактах 7 октября, и мы не видели никаких доказательств, в том числе и в иске, что это было известно журналистам-фрилансерам, освещавшим событие. Подобные обвинения опрометчивы и создают потенциальную опасность для журналистики в регионе", – говорится в заявлении.