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    Мир

    В американский суд подан иск против АР "за сотрудничество со сторонниками ХАМАСа"

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    В американский суд подан иска против АР
    AP Photo/Yousef Masoud     В американский суд подан иск против АР
    Twitter Хасана Эслайи

    В суд Южного округа Флориды подан иск против Аssociated Press, в котором утверждается, что агентство косвенно финансировало террористическую организацию, оплачивая работу четырех фотографов-фрилансеров, сопровождавших боевиков ХАМАСа во время нападений на израильские населенные пункты 7 октября 2023 года.

    Cайт телеканала Fox News сообщил, что на основании Закона о борьбе с терроризмом истцы требуют выплаты компенсаций.

    В суд обратились граждане США и израильтяне, пережившие резню на музыкальном фестивале "Нова". Их интересы в суде представляет некоммерческая организация "Национальный еврейский правозащитный центр".

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    "Нет сомнений в том, что фотографы АР участвовали в резне 7 октября и что агентство знало или, по крайней мере, могло узнать путем простой проверки, что люди, которым они платили, были давними сторонниками ХАМАСа и полноправными участниками резни, которую они документировали", – говорится в иске.

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    Среди четырех фотографов, упомянутых в иске, фигурирует Хасан Эслайя, фоторепортер-фрилансер, работавший с несколькими крупными СМИ, включая CNN и New York Times. После того, как в 2020 году в интернете появилась фотография журналиста с лидером ХАМАСа Яхьей Синуаром многие СМИ, включая Associated Press, прекратили работать с ним. Однако в иске утверждается, что агентство продолжало покупать у него работы.

    Комментируя подачу иска, агентство Аssociated Press распространило заявление, в котором говорится, что хотя оно испытывает глубочайшее сочувствие к пострадавшими в терактах 7 октября в Израиле, иск не имеет под собой оснований.

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    "АР не располагало информацией о готовящихся терактах 7 октября, и мы не видели никаких доказательств, в том числе и в иске, что это было известно журналистам-фрилансерам, освещавшим событие. Подобные обвинения опрометчивы и создают потенциальную опасность для журналистики в регионе", – говорится в заявлении.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 22 Февраля 2024
    Фотографы NYT, сопровождавшие боевиков ХАМАСа во время резни 7 октября, удостоены премии Джорджа Полка
    // https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 Февраля 2024
    ХАМАС объявил, что израильские военные убили очередного "журналиста" в Газе
    // https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 8 Ноября 2023
    HonestReporting: журналисты AP, CNN, NY Times и Reuters сопровождали боевиков ХАМАСа во время нападения на Израиль
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