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Мир

Глава МИД Великобритании заявил о новом крупном пакете санкций в отношении РФ

Россия
Война в Украине
Великобритания
время публикации: 23 февраля 2025 г., 05:49 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 05:55
Глава МИД Великобритании заявил о новом крупном пакете санкций в отношении РФ
AP Photo/Matthias Schrader

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что в понедельник, 24 февраля, в третью годовщину начала Россией полномасштабной войны против Украины, намерен объявить о новом крупном пакете санкций в отношении РФ.

"Завтра я планирую объявить о самом крупном пакете санкций против России с начала войны, они подрывают ее военную машину и сокращают доходы, при помощи которых разжигается пожар разрушений на Украине", – заявил он.

Комментируя тот факт, что США начали переговоры с Россией о прекращении конфликта, но исключили Украину из переговорного процесса, Лэмми заявил, что Лондон "будет работать с американскими и европейскими партнерами над достижением устойчивого, справедливого мира, при этом четко осознавая, что без Украины в Украине ничего не может быть".

По его словам, наступил "критический момент в истории Украины, Великобритании и всей Европы", поэтому следует "удвоить" поддержку Украины, добиваться "мира посредством силы".

Лэмми подтвердил, что Великобритания намерены продолжать оказывать Украине военную помощь в размере 3 млрд фунтов стерлингов в год.

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