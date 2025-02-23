Новый директор ФБР будет назначен главой ATF
время публикации: 23 февраля 2025 г., 05:39 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 05:48
Новый директор ФБР Кашьяп (Кэш) Патель будет назначен руководителем Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF), сообщают Fox News и Associated Press.
Информация подтверждена представителем министерства юстиции США. Патель может быть приведен к присяге уже на этой неделе.
Бывший директор ФБР Кристофер Рэй ушел в отставку в конце каденции бывшего президента Джо Байдена. Новый генеральный прокурор Пэм Бонди уволила главного юрисконсульта ATF Памелу Хикс 20 февраля. О чем Хикс сообщила на своей странице в LinkedIn.
Кэш Патель давно известен критикой министерства юстиции США, ФБР и ЦРУ. Он призывал провести "тотальную чистку" в этих ведомствах.