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Мир

Новый директор ФБР будет назначен главой ATF

США
Дональд Трамп
время публикации: 23 февраля 2025 г., 05:39 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 05:48
Кэш Патель и Пэм Бонди (справа)
AP Photo/Mark Schiefelbein

Новый директор ФБР Кашьяп (Кэш) Патель будет назначен руководителем Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF), сообщают Fox News и Associated Press.

Информация подтверждена представителем министерства юстиции США. Патель может быть приведен к присяге уже на этой неделе.

Бывший директор ФБР Кристофер Рэй ушел в отставку в конце каденции бывшего президента Джо Байдена. Новый генеральный прокурор Пэм Бонди уволила главного юрисконсульта ATF Памелу Хикс 20 февраля. О чем Хикс сообщила на своей странице в LinkedIn.

Кэш Патель давно известен критикой министерства юстиции США, ФБР и ЦРУ. Он призывал провести "тотальную чистку" в этих ведомствах.

Мир
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