Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1096-й день войны

Министерство обороны РФ 23 февраля 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более шести месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ утверждается: "На Харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Золочев Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, два артиллерийских орудия, включая 155 мм гаубицу М777 производства США. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктовКупянск, Двуречная, Песчаное, Шийковка, Загоруйковка, Новая Кругляковка, Староверовка, Зеленый Гай Харьковской области, Ямполовка и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 190 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, один бронетранспортер VAB производства Франции, пять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, из них два производства стран НАТО. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Нота" и склад боеприпасов. В результате решительных наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Улаклы Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям шести механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Верхнекаменское, Новомарково, Белогоровка, Часов Яр, Ступочки и Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 165 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция разведки и два склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" завершили освобождение населенного пункта Новоандреевка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Котлино, Зверево, Сергеевка, Ленина, Березовка, Шевченко, Удачное, Успеновка и Андреевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 365 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины "Козак", пять автомобилей и три артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Богатырь, Комар, Бурлацкое Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили свыше 150 военнослужащих, боевая бронированная машина "Новатор", пять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и два склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Республиканец, Высокое, Садовое, Днепровское Херсонской области, Лобковое и Новоданиловка Запорожской области. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам проведения сборов руководящего состава ВСУ и подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, складам горючего, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 73 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 656 самолетов, 283 вертолета, 44263 беспилотных летательных аппарата, 596 зенитных ракетных комплексов, 21713 танков и других боевых бронированных машин, 1521 боевая машина реактивных систем залпового огня, 21980 орудий полевой артиллерии и минометов, 32059 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 93600 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли более 63 тысяч украинских военнослужащих. Очевидно, что речь идет о заниженной, но подтвержденной оценке.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 12000 мирных жителей Украины (в их числе около 600 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).