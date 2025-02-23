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Мир

В Перу обрушилась крыша торгового центра, есть жертвы

Перу
время публикации: 23 февраля 2025 г., 17:54 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 17:54
В Перу обрушилась крыша торгового центра, есть жертвы
Guadalupe Pardo/Pool photo via AP

В воскресенье, 23 февраля, в торговом центре перуанского города Трухильо обрушилась крыша торгового центра. Погибли не менее шести человек, около 80 травмированы, трое из них в критическом состоянии, передает агентство Associated Press.

Поисково-спасательная операция на месте обрушения продолжается.

Мэр города Трухильо заявил, что пострадавший торговый центр будет закрыт в целях безопасности.

Начато расследование.

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