В Перу обрушилась крыша торгового центра, есть жертвы
время публикации: 23 февраля 2025 г., 17:54 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 17:54
В воскресенье, 23 февраля, в торговом центре перуанского города Трухильо обрушилась крыша торгового центра. Погибли не менее шести человек, около 80 травмированы, трое из них в критическом состоянии, передает агентство Associated Press.
Поисково-спасательная операция на месте обрушения продолжается.
Мэр города Трухильо заявил, что пострадавший торговый центр будет закрыт в целях безопасности.
Начато расследование.