В Перу обрушилась крыша торгового центра, есть жертвы

В воскресенье, 23 февраля, в торговом центре перуанского города Трухильо обрушилась крыша торгового центра. Погибли не менее шести человек, около 80 травмированы, трое из них в критическом состоянии, передает агентство Associated Press.

Поисково-спасательная операция на месте обрушения продолжается.

Мэр города Трухильо заявил, что пострадавший торговый центр будет закрыт в целях безопасности.

Начато расследование.