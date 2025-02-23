Украина изучает опыт Израиля по привлечению репатриантов

Вице-премьер украинского правительства Алексей Чернышев, занимающий также пост министра национального единства, сообщил, что Украина изучает опыт Израиля, Румынии, Литвы, Латвии и балканских стран по возвращению людей в страну.

"Сохранение человеческого капитала, обретение единства и возвращение украинцы домой – ключевые задачи Украины в ближайшие годы. От этого зависит не только победа, восстановление и успешное экономическое будущее, но и существование нации. Мы не единственная страна в мире, которая столкнулась с проблемами возвращения людей. Кризис человеческого капитала пережил многие страны. Так международный опыт может стать для Украины вехой для принятия более эффективных решений", – написал он в социальной сети Facebook.

"В 2021 году число представителей еврейского народа за пределами Израиля оценивалось в 8,3 млн, из которых 73% в США. Алия (репатриация) основана на создании стимулов к возвращению. Израильское правительство помимо предоставления гражданства оказывает значительную помощь в интеграции иммигрантов (Олим): бесплатный билет в страну, финансовая помощь, субсидии на аренду жилья, медицинское страхование, субсидии на образование, налоговые льготы и скидки, более низкие ставки по ипотеке и т.д. Только начало в 1948 году. более 3,3 млн олим (35% нынешнего населения) иммигрировали в Израиль. В 2021 году 57% олим (от ~20 тыс. ) были моложе 35 лет. Успешно получилось за счет создания соответствующей государственной инфраструктуры, опыт которой изучаем", – отметил министр.

Чернышев пишет: экономический рост в Литве и Латвии сделал эти страны привлекательными для граждан, ранее уехавших в другие государства Евросоюз, причем возвращались эти люди с новыми профессиональными знаниями и европейской ментальностью: "Это – наиболее вдохновляющий сценарий для Украины, ведь украинцы как за рубежом, так и в Украине хотят одного – успешной, безопасной, модерновой страны. И, обеспечив экономический рост, мы увидим возвращение соотечественников".