От коронавируса умер легендарный телеведущий Ларри Кинг

23 января в Калифорнии умер легендарный американский телеведущий Ларри Кинг. Ему было 87 лет. В начале января Ларри Кинг был доставлен в медицинский центр "Седар-Синай" в Лос-Анджелесе, где у него диагностировали коронавирусное заболевание, сообщает Los Angeles Times.

Лоуренс Харви Зейгер (Ларри Кинг) родился 19 ноября 1933 года в Бруклине, в еврейской семье эмигрантов из Австрии и Белоруссии.

В 1957 году по предложению Джеймса Сермонса (комментатора CBS) Ларри переехал в Майами. Его карьера в СМИ началась с того, что он добился предложения выйти в эфир на радио WAHR. Затем перешел работать на только начинавшее развиваться CNN.

За свою карьеру он провел более пятидесяти тысяч интервью. Является лауреатом премии "Эмми", двукратным лауреатом премии "Пибоди" и десятикратным – Cable ACE.

В июле 2010 года Ларри Кинг объявил о добровольном скором закрытии своего шоу. Последний выпуск вышел 16 декабря 2010 года, гостем программы стал Арнольд Шварценеггер.

Восемь раз был женат; воспитывал четверых детей от трех жен.