Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку

В воскресенье, 23 января, на сайте главы Армении появилось сообщение об отставке президента Армена Саркисяна.

Сакисян в своем заявлении отмечает, что его решение было продуманным. "Я долго думал и решил уйти с поста президента республики после активной работы в течение около четырех лет. Это решение совсем не эмоциональное, оно следует определенной логике", – говорится в нем.

По словам Сакисяна, когда четыре года назад он принимал предложение занять пост главы государства, он исходил из того, что "новый президентский институт будет иметь инструменты, возможности влиять на внешнеполитическую, экономическую, инвестиционную политику, отношения с диаспорой, а также продвигать национальные интересы на международной арене". Однако весной 2018 года прошли антиправительственные выступления, которые возглавил Никол Пашинян, впоследствии ставший премьер-министром. Сакисян пишет, что, он не покинул пост в том же 2018 году, потому что взял на себя ответственность за события в стране как президент республики.

"Я был обязан сделать все, что в моих силах, чтобы избежать дальнейшего углубления внутреннего раскола, возможных столкновений, которые могли привести к крайне негативным последствиям. Я стремился использовать авторитет и связи, полученные в результате многолетней работы, использовать свой международный политический и экономический потенциал для построения сильного, стабильного государства", – переводит РБК заявление президента Армении.

В действительности оказалось, что президент не обладает конституционными инструментами, чтобы помогать своей стране, указал Саркисян.