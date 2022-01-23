75-летний путешественник погиб, пытаясь пересечь Атлантику на веслах

Известный французский путешественник Жан-Жак Савен, который в 75 лет решил переплыть через Атлантический океан на гребной лодке, погиб в начале своего путешествия – через три недели после выхода из Португалии.

21 января его перевернутая лодка была обнаружена в районе Азорских островов. Обстоятельства смерти Савена пока не установлены. "В этот раз океан оказался сильнее нашего друга, который так любил плавания и море", - говорится в сообщении на его официальной странице в социальных сетях.

Савен называл путешествия способом борьбы со старостью. Для него это было уже второе плавание через Атлантику – четыре года назад он пересек ее в бочке. В последнем его сообщении говорилось о сильных ветрах и проблеме с солнечной батареей.