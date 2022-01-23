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NEWSru.co.il :: В мире23 января 2022 г., 13:07

Командующий германским флотом подал в отставку после заявления, что Крым останется российским

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Командующий германским флотом подал в отставку после заявления, что Крым останется российским

Командующий германскими военно-морскими силами вице-адмирал Кай-Ахим Шонбах был вынужден подать в отставку после выступления на проходившей в Индии конференции по вопросам безопасности.

Флотоводец заявил, что Украина не сможет вернуть себе Крымский полуостров. Он также заявил, что президент России Владимир Путин заслуживает уважения, а Россия – потенциальный союзник в противостоянии с Китаем.

По его словам, Путину Крым сам по себе не нужен – это всего лишь средство для раскола Евросоюза, а на самом деле российский лидер ищет уважения. "Помилуй бог – это невысокая цена, особенно если речь идет о человеке, который, пожалуй, его заслуживает", - сказал адмирал.


Германскому послу в Киеве была вручена нота протеста. Вечером 22 января Шонбах сообщил о своей отставке. "Я считаю этот шаг необходимым, чтобы не наносить дополнительный ущерб флоту, вооруженным силам и Федеративной республике Германии", - сообщил он.

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