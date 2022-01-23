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NEWSru.co.il :: В мире23 января 2022 г., 09:25

После угроз со стороны Кадырова и похищения жены бывший судья Верховного суда Чечни бежал из России

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
После угроз со стороны Кадырова и похищения жены бывший судья Верховного суда Чечни бежал из России

Судья Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаев вместе с дочерью Алией покинул Россию после того, как его жену Зарему Мусаеву насильно вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню боевики Рамзана Кадырова. О дальнейшей судьбе Мусаевой в настоящий момент ничего не известно.

Чеченцы пытались увезти и Сайди Янгулбаева, однако отказались от своих намерений после того, как он показал удостоверение судьи.

Ранее Кадыров заявил, что Янгулбаевы являются пособниками террористов, и потребовал их задержать, "а если окажут сопротивление, то уничтожить".


Об отъезде судьи Янгулбаева из России сообщает правозащитная организация "Комитет против пыток".

Сын судьи Абубакар Янгулбаев, юрист "Комитета против пыток", обратился в эфире телеканала "Дождь" к презденту России Владимиру Путину с требованием сменить главу Чечни.

Второй сын Сайди Янгулбаева, Ибрагим Янгулбаев, ранее заявлял, что их семью преследуют за то, что он был администратором пабликов, в которых открыто критиковались чеченские власти. Ибрагим Янгулбаев рассказал телеканалу "Дождь", что в 2015 году его, Абубакара Янгулбаева и Сайди Янгулбаева похитили и отвезли в резиденцию главы Чечни, где пытали. По словам Ибрагим, в пытках принимал личное участие Рамзан Кадыров. Позже Сайди Янгулбаев подтвердил заявления сына о похищении и пытках.

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