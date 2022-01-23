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NEWSru.co.il :: В мире23 января 2022 г., 08:16

Глава правительства Новой Зеландии отменила свадьбу из-за коронавирусных ограничений

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Глава правительства Новой Зеландии отменила свадьбу из-за коронавирусных ограничений

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявида об отмене своей свадьбы в связи с эпидемией коронавируса, сообщает Inopressa.ru.

Ардерн и отец ее ребенка Кларк Гейфорд должны были сыграть свадьбу летом. Однако из-за распространения штамма "омикрон" в Новой Зеландии вводят новые коронавирусные ограчения, согласно которым, принимать участие в торжествах смогут не более 100 человек или не более 25 в случае отсутствия сертификата о вакцинации.

В связи с этим Джасинда Ардерн объявила, что ее свадьба откладывается на неопределенный срок.


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