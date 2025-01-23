Немецкая настольная игра, основанная на войнах сицилийской мафии, вызвала возмущение в Италии

Настольная игра, посвященная мафиозным войнам на Сицилии в 1980-х годах, вызвала критику в Италии. Сестра убитого судьи, который вел борьбу с мафией, назвала ее оскорблением.

Игра с названием "La Famiglia: The Great Mafia War" была выпущена германской компанией Boardgame Atelier и в прошлом году получила престижную награду As d'Or на ежегодном игровом фестивале во Франции. Недавно игра была переведена на итальянский язык и начала продаваться на различных онлайн-платформах. Суть игры в том, что участники, представляющие разные мафиозные кланы, соревнуются за контроль над Сицилией, применяя различные методы, включая автомобильные бомбы, чтобы достичь цели – захватить как можно больше территорий.

Игра основана на реальных событиях. Жестокие мафиозные столкновения 1980-х годов привели к разрушению значительной части южной Италии. Более 1000 человек были убиты за первые два года десятилетия, среди жертв оказались и мирные жители, ставшие случайными жертвами насилия. Знаменитый босс Коза Ностры Тото Риина стал широко известен в 1980-х годах и отдал приказ убить судью Джованни Фальконе и его коллегу, судью Паоло Борселлино, используя бомбы, заложенные в автомобили, в 1992 году.

Сестра убитого судьи Фальконе назвала игру оскорблением для всех, кто боролся с организованной преступностью и пытался освободить Италию. "Не понимаю, как можно было создать такую игру, которая играет с чувствами тех, кто отдал свои жизни, служа государству", – заявила она в интервью газете Corriere della Sera.

Дизайнер игры Максимилиан Мария Тиль выразил сожаления, что игра задела чьи-то чувства. "Это не было нашей целью. В игре друг с другом сражаются только гангстеры, так что я не вижу проблемы, кроме самой темы, которая, похоже, для некоторых является триггером. Кроме того, мы специально сделали игру очень абстрактной, чтобы эти убийства не воспринимались слишком конкретно", – добавил он.

Тиль также добавил, что сам жил в Италии примерно в то время, когда произошли убийства Фальконе и Борселлино.