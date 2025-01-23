x
23 января 2025
|
последняя новость: 16:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 января 2025
|
23 января 2025
|
последняя новость: 16:53
23 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Экологическая катастрофа в Керченском заливе: погибли около 70 дельфинов

Экология
Россия
время публикации: 23 января 2025 г., 15:17 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 15:17
Экологическая катастрофа в Керченском заливе: погибли около 70 дельфинов
Russian Emergency Ministry Press Service via AP

Количество погибших дельфинов после крушения танкеров и разлива мазута в Керченском проливе достигло 68-69 особей, сообщила агентству "Интерфакс" директор Научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Они могли перевозить до 10000 тонн нефтепродуктов. Экологи из Greenpeace после крушения предупреждали, что крушение может повлечь за собой крупнейшую техногенную катастрофу на Черном море.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 января 2025

Экологическая катастрофа в Керченском заливе: погибли более 30 дельфинов
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 декабря 2024

Экологическая катастрофа в Керченском заливе: найдено десять мертвых дельфинов