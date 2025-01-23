Опрос Claims Conference: 46% французской молодежи не знают, что такое Холокост

К 80-й годовщине освобождения узников лагеря смерти Аушвиц организация Claims Conference провела в семи странах опрос, призванный установить уровень информированности о Холокосте. В опросе участвовали граждане США, Великобритании, Франции, Германии, Австрии, Венгрии, Румынии и Польши.

В США 76% опрошенных заявили, что Холокост может повториться. В Великобритании с этой точкой зрения согласились 69% опрошенных, во Франции 63%, Австрии – 62%, Германии – 61%. В Польше, Венгрии и Румынии, показатель составил, соответственно, 54%, 52% и 44%.

Было также установлено, что у значительной части молодежи отсутствуют элементарные знания об этом периоде истории. 46% французов в возрасте 18-29 сообщили, что не слышали о Холокосте. В то же время 48% американцев не смогли указать название даже одного лагеря смерти или концлагеря.

Проблема возникла и с указанием числа погибших евреев. Выяснилось, что от 18% до 28% опрошенных в различных странах, считали, что в результате Катастрофы погибло не более двух миллионов евреев. 44-45% опрошенных во всех странах сообщили, что лично сталкивались с отрицателями Холокоста.