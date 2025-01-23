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Мир

В Таиланде узаконены однополые браки

Законы
Таиланд
время публикации: 23 января 2025 г., 12:20 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 12:33
В Таиланде узаконены однополые браки
AP Photo/Sakchai Lalit

В Таиланде вступил в силу закон о легализации однополых браков. Королевство стало всего лишь третьим государством Азии, где партнеры одного пола могут вступить в брак – ранее такие законы были прияты на Тайване и в Непале.

Новая редакция закона определяет брак как партнерство двух человек, а не мужчины и женщины. Однополые пары смогут усыновлять детей, пользоваться льготами супруга, регулируются вопросы совместного имущества и наследства.

"Закон о равенстве брака свидетельствует о росте осознания гендерного разнообразия в нашем обществе, мы открыты для всех, независимо от сексуальной ориентации, расы и религии – каждый человек имеет право на равноправие и достоинство", – заявила премьер-министр Таиланда Пхэтхонгтхан Чинават.

Однако дорога к полному равноправию еще не пройдена. Как сообщает BBC, согласно законодательству, родители – это мать и отец. Однополым парам также сложно воспользоваться суррогатным материнством.

Мир
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