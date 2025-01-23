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Мир

Суд признал антиконституционным указ Трампа об ограничении права на гражданство США

Судебные решения
Суд
Дональд Трамп
время публикации: 23 января 2025 г., 21:41 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 21:46
Суд признал антиконституционным указ Трампа об ограничении права на гражданство США
AP Photo/Elaine Thompson

Федеральный суд Сиэтла приостановил действие указа президента США Дональда Трампа, изменяющего ситуацию, при которой дети, рождающиеся на территории США, автоматически получают американское гражданство.

Указ, подписанный Трампом в день вступления в должность главы государства, лишал право на гражданство детей, родившихся у иностранцев, находящихся в США временно или незаконно. Он должен был вступить в силу 19 февраля, через 30 дней после подписания.

Заседание продолжалось 25 минут. Судья Джон Кофенур, назначенный на этот пост еще Рональдом Рейганом, назвал президентский указ антиконституционным. "За четыре десятилетия практики в этом суде я не сталкивался с настолько однозначным делом", – заявил он.

Право всех уроженцев США на американское гражданство закреплено 14-й поправкой к американской конституции, принятой в 1868 году. Тем не менее, у администрации Трампа есть возможность оспорить вердикт в федеральном суде высшей инстанции.

Мир
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