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Мир

Трамп закрыл отделы разнообразия и инклюзивности в госучреждениях

Дональд Трамп
время публикации: 22 января 2025 г., 16:50 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 16:53
Трамп закрыл отделы разнообразия и инклюзивности в госучреждениях
AP Photo/John Hanna

Президент США Дональд Трамп отправил в оплачиваемый отпуск всех сотрудников отделов разнообразия и инклюзивности (DEIA) в федеральных учреждениях. Сами отделы вечером 22 января должны прекратить работу.

Согласно разосланному Управлением госслужбы меморандуму, до 17:00 22 января должны быть удалены все сайты и страницы DEIA в социальных сетях. 23 января учреждения должны передать управлению полный список сотрудников этих отделов по состоянию на 5 ноября 2024 года – день президентских выборов.

Обеспечение равенства было важным приоритетом администрации Джо Байдена. Так, Камала Харрис стала первой женщиной и первой темнокожей на посту вице-президента, а доктор Рейчел Левайн, назначенная помощником министра здравоохранения, – первым трансгендером на федеральной службе.

Мир
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