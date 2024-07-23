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Reuters: встреча Байдена с Нетаниягу состоится 25 июля

время публикации: 23 июля 2024 г., 11:35 | последнее обновление: 23 июля 2024 г., 11:35
Reuters: встреча Байдена с Нетаниягу состоится 25 июля
AP Photo/Evan Vucci

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в американской администрации, встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, запланированная на 23 июля, в итоге пройдет двумя днями позже. Причиной отсрочки стала заболевание президента коронавирусом.

Глава израильского правительства станет первым иностранным лидером, с которым встретится Байден после выхода из президентской гонки. На повестке дня будут переговоры о перемирии с ХАМАСом, иранская угроза, другие вопросы.

Нетаниягу проведет отдельную встречу с вице-президентом Камалой Харрис, практически гарантировавшей себе президентскую номинацию Демократической партии. Как ожидается, Харрис не будет участвовать в заседании Конгресса, на котором израильский лидер выступит с речью.

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