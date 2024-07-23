Нетаниягу встретился в Вашингтоне с родственниками похищенных и погибших

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу с супругой встретились вчера вечером в Вашингтоне с представителями семей похищенных, прибывшими в составе израильской делегации или находящимися в США, с родственниками погибших в боях в Газе, а также с бойцами ЦАХАЛа, сражавшимися с террористами 7 октября.

"Этот важный визит даст нам возможность донести до представителей американского народа важность поддержки усилий, которые мы вместе с ними предпринимаем, чтобы добиться освобождения всех похищенных – и живых, и мёртвых. К сожалению, есть мёртвые. Мы полны решимости вернуть всех. Условия для их возвращения созрели по той простой причине, что мы оказываем очень сильное давление на ХАМАС. Мы намерены это сделать. Это цель войны", – заявил Нетаниягу во время встречи.

После ее окончания Нетаниягу сказал: он делает все, что в его силах, чтобы совместить гуманитарные цели с необходимостью вернуть похищенных и в то же время сохранить существование Государства Израиль: "Я ни в коем случае не готов отказаться от победы над ХАМАСом. Если мы откажемся, мы окажемся в опасности против всей иранской оси зла. Решения, которые мы принимаем, являются судьбоносными для будущего Государства Израиль и сионистского движения."

По его словам, условия сделки созревают, а сила духа врага сломлена, это дает надежду на освобождение заложников. "Хочу, чтобы она сопровождала и вас. Знаю о ваших ужасных трудностях, кошмарах, которые вы испытываете, о том аду, в котором вы живёте. Не теряйте надежду, мы осуществим её", – сказал глава правительства.