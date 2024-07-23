Япония ввела санкции против четырех израильских поселенцев

Правительство Японии сообщило о введении санкций против четырех израильских поселенцев, причастным к насильственным действиям в отношении палестинцев на Западном берегу. Подобные санкции в отношении израильтян вводятся Японией впервые.

"Насилие, угрозы, уничтожение собственности палестинских сообществ экстремистами – серьезная проблема. Поселенцы нередко убивают или ранят палестинцев или заставляют их покинуть свои дома", – цитирует издание Japan Times секретаря правительства Йосимасу Хайси.

Под санкции попали Йинон Леви, Цви Бар Йосеф, Моше Шарвит и Нерия Бан Пази. Отметим, что ранее санкции против представителей поселенцев ввели США, Великобритания и Канада.