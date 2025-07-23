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Глава МИД Израиля встретился в Киеве с Артемом Буриком, родные которого погибли при обстреле Бат-Яма

время публикации: 23 июля 2025 г., 09:41 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 09:46
Глава МИД Израиля встретился в Киеве с Артемом Буриком, родные которого погибли при обстреле Бат-Яма
Фото: Шломи Амсалем, GPO

В среду, 23 июля, министр иностранных дел Гидеон Саар встретился в Киеве с Артемом Буриком, который потерял свою семью в результате удара иранской ракеты по Бат-Яму во время операции "Народ как лев".

В результате иранской атаки Артем потерял свою 7-летнюю дочь Настю, прибывшую в Израиль на лечение от онкологического заболевания, свою жену Марию, а также еще троих членов семьи.

Министр иностранных дел Гидеон Саар: "С глубокой скорбью я встретился в Киеве с Артемом Буриком, потерявшим свою семью в результате иранского ракетного удара по Бат-Яму во время операции "Народ как лев". Я выразил ему свои соболезнования по поводу этой тяжелой и трагической утраты. Я сказал Артему, что весь народ Израиля разделяет его боль. Артем, служащий в рядах украинской армии, рассказал мне также о своей службе на линии фронта. Пусть будет благословенна память о них".

15 июня 2025 года в результате попадания иранской баллистической ракеты в жилой дом в Бат-Яме, погибли пять граждан Украины: семилетняя Настя Бурик, проходившая в Израиле лечение от острого лимфобластного лейкоза, ее бабушка 54-летняя Олена Соколова, двое внуков Олены, двоюродные братья маленькой Насти – 10-летний Константин Тутевич и 14-летний Илья Пешкурёв, и Мария Пешкурева (30), мама Насти.

Артем Бурик служит в 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ.

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