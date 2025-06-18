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Израиль

Семилетняя Настя из Украины лечилась в Израиле от рака – и погибла от взрыва иранской ракеты

Война с Ираном
Украина
Погибшие
время публикации: 18 июня 2025 г., 13:42 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 13:57
Семилетняя Настя из Украины лечилась в Израиле от рака – и погибла от взрыва иранской ракеты
Соцсети

В ночь на воскресенье, 15 июня, в результате попадания иранской баллистической ракеты в жилой дом в Бат-Яме, погибли пять граждан Украины: семилетняя Настя Бурик, проходившая в Израиле лечение от острого лимфобластного лейкоза, ее бабушка 60-летняя Алена Пешкурёва, а также двое внуков Алены, двоюродные братья маленькой Насти – 9-летний Константин Тутевич и 7-летний Илья Пешкурёв.

Мама Насти Бурик, Мария, объявлена погибшей, ее тело до сих пор разыскивают под завалами.

Как сообщает "Обозреватель", семья девочки приехала в Израиль из Одессы в декабре 2022 года специально для лечения Насти.

Девочке диагностировали лейкоз в августе 2022 года, после первого курса терапии в Украине ее состояние ненадолго улучшилось, и произошел рецидив. Родители решили везти Настю на лечение в Израиль, был объявлен сбор средств, с которым помогал благотворительный фонд "Страна добрых дел". Девочке провели пересадку костного мозга, но она не помогла. В апреле врачи предложили новую методику, опасную побочными эффектами, но выбора не было, и семья согласилась.

Ее отец Артем Бурик служит в 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ и сражается в войне с Россией. Артем Бурик собирал пожертвования в Украине на лечение дочери, а ее бабушка Лена приехала в Израиль вместе с Марией и Настей, взяв с собой еще двоих внуков. К сожалению, война догнала эту семью и в Израиле.

Посольство Украины пытается организовать транспортировку тел погибших для захоронения в Одессе, но из-за закрытого в связи с военными действиями воздушного пространства это пока сложно сделать.

Израиль
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